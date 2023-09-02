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Элиас Линдхольм: «Готов остаться в «Калгари», но нам еще о многом нужно договориться. Город красивый, есть чем заняться – рестораны, шопинг и все такое»

Ранее сообщалось о нежелании 28-летнего шведа подписывать новое соглашение с «Флэймс». Действующий контракт нападающего и «Флэймс» с кэпхитом 4,85 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

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