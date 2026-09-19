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Татар-информ

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Мощные взрывы прогремели в столице Саудовской Аравии

Мощные взрывы прогремели в столице Саудовской Аравии

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели несколько взрывов. До этого в городе было объявлено предупреждение о воздушной угрозе, передает Al Araby.

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