Аргументы недели

98 451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Амосов
    Дезертиров на фронте расстреливают. А эти подонки от шоу-бизнеса такие же дезертиры. Никаких им сцен и площадок. Пуст...Депутат Госдумы Д...
  • Игорь Максаков
    Да кому нужна она за такие деньги?Депутат Госдумы Д...
  • Игорь Максаков
    Покровители сами им назначали гонорары, а потом с ними же и делили народные деньги! Эрнст там что так долго сидит? За...Депутат Госдумы Д...

Общественник Кабанов: систему воинского призыва в России необходимо полностью изменить

Общественник Кабанов: систему воинского призыва в России необходимо полностью изменить

Систему воинского призыва в России необходимо полностью изменить, учитывая две задачи. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов выразил мнение, что государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учёта, который поручил сформировать глава российского государства Владимир Путин, абсолютно изменит систему призыва.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх