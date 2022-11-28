Общественник Кабанов: систему воинского призыва в России необходимо полностью изменить

Систему воинского призыва в России необходимо полностью изменить, учитывая две задачи. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов выразил мнение, что государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учёта, который поручил сформировать глава российского государства Владимир Путин, абсолютно изменит систему призыва.