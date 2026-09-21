Роль Геллы, роман с Дейнекиным, связь с уехавшей из РФ мамой. Как Полина Ауг искала себя

Хотя артистка родилась в творческой семье, неуверенность в себе годами мешала ей раскрыть потенциал. Полину Ауг отчислили из Школы-студии МХАТ, а ГИТИС она едва не променяла на режиссерский факультет ВГИКа, однако в итоге стала востребованной актрисой.