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Роль Геллы, роман с Дейнекиным, связь с уехавшей из РФ мамой. Как Полина Ауг искала себя

Роль Геллы, роман с Дейнекиным, связь с уехавшей из РФ мамой. Как Полина Ауг искала себя

Хотя артистка родилась в творческой семье, неуверенность в себе годами мешала ей раскрыть потенциал. Полину Ауг отчислили из Школы-студии МХАТ, а ГИТИС она едва не променяла на режиссерский факультет ВГИКа, однако в итоге стала востребованной актрисой.

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