Большинство европейцев видят в Трампе врага

Среди населения Евросоюза бытует убеждение, что президент США Дональд Трамп является врагом Европы. Об этом свидетельствуют данные опроса по заказу французского журнала Le Grand Continent и Cluster 17, сообщает издание Politico.
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