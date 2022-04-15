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Президент США Джо Байден готов вылететь на Украину к Зеленскому

Президент США Джо Байден готов вылететь на Украину к Зеленскому

В Вашингтоне обсуждается вопрос визита президента США Джо Байдена на Украину. В данный момент американская администрация находится в контакте с украинским правительством Зеленского, сообщила заместитель пресс-секретаря белого дома Карин Жан-Пьер.

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