Президент США Джо Байден готов вылететь на Украину к Зеленскому

В Вашингтоне обсуждается вопрос визита президента США Джо Байдена на Украину. В данный момент американская администрация находится в контакте с украинским правительством Зеленского, сообщила заместитель пресс-секретаря белого дома Карин Жан-Пьер.
В Вашингтоне обсуждается вопрос визита президента США Джо Байдена на Украину. В данный момент американская администрация находится в контакте с украинским правительством Зеленского, сообщила заместитель пресс-секретаря белого дома Карин Жан-Пьер.
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