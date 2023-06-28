Барбашев подписал 5-летний контракт с «Вегасом» на 5 млн долларов в год

Нападающий заключил с клубом пятилетний контракт с зарплатой 5 млн долларов в год. Россиянин присоединился к «Голден Найтс» в феврале 2023 года в результате сделки с «Сент-Луисом».
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