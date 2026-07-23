Переговоры в Анкоридже провалились — сторонам нужно искать новые идеи для урегулирования конфликта, заявил госсекретарь США Рубио Донецкая группа новостей.
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Переговоры в Анкоридже провалились — сторонам нужно искать новые идеи для урегулирования конфликта, заявил госсекретарь США Рубио Донецкая группа новостей.
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