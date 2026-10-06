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Воронежские новости

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7 октября в двух СНТ под Воронежем не будет электричества

7 октября в двух СНТ под Воронежем не будет электричества

Жителей СНТ «Ближние сады» и «Дальние сады» предупредили о временном отключении электричества 7 октября.

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