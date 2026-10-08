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Царьград

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Axios: Кушнер и Уиткофф летят в Майами с "новыми идеями" по Украине

Axios: Кушнер и Уиткофф летят в Майами с "новыми идеями" по Украине

В пятницу, 9 октября, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер встретятся в Майами с украинской делегацией и европейскими союзниками, чтобы представить «новые идеи» по завершению конфликта.

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