❗️⚡️В Украине ожидают ракетный удар со стороны Ирана в ближайшие двое суток. Ранее в Тегеране заявили, что имеют полное право нанести удар по Украине в ответ на атаку по иранскому судну в Каспийском море.
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❗️⚡️В Украине ожидают ракетный удар со стороны Ирана в ближайшие двое суток. Ранее в Тегеране заявили, что имеют полное право нанести удар по Украине в ответ на атаку по иранскому судну в Каспийском море.