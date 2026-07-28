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Русское оружие

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❗️⚡️В Украине ожидают ракетный удар со стороны Ирана в ближайшие двое суток

❗️⚡️В Украине ожидают ракетный удар со стороны Ирана в ближайшие двое суток. Ранее в Тегеране заявили, что имеют полное право нанести удар по Украине в ответ на атаку по иранскому судну в Каспийском море.

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