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Происшествия

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В Якутии полицейские раскрыли кражу свыше 400 тысяч рублей с банковского счёта пенсионерки-инвалида

В дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России «Якутское» обратилась 88-летняя местная жительница, которая является пенсионеркой-инвалидом, с заявлением о хищении 420 тысяч рублей с её банковского счёта.

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