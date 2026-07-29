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Роналду сыграет в сериале, который сам спродюсирует. Снимется вместе с Анри

Роналду сыграет в сериале, который сам спродюсирует. Снимется вместе с Анри

Спас проект.Впервые о новом сериале про футбол заговорили еще в 2020-м. Тогда Мэттью Вон запланировал съемки пилотного эпизода и назвал проект Day 1’s — со сленга это переводится как «Те, кто верил в тебя с первого дня».

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