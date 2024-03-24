Названы четыре налога, которые нужно заплатить пенсионерам в 2024 году

Согласно российскому законодательству, для пенсионеров предусмотрен ряд налоговых льгот, однако некоторые платежи все-таки являются обязательными, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в разговоре с «Праймом».
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