Зуб за зуб: Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин ещё на 50 % На прошлой неде...

Зуб за зуб: Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин ещё на 50 %На прошлой неделе китайские власти заявили, что с 10 апреля введут пошлины на импорт американских товаров в размере 34 % в ответ на пропорциональное увеличение американских пошлин на импорт из Китая с 9 апреля.
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