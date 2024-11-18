Вокалист Мурад Байкаев получил звание заслуженного артиста России

Народный артист Чеченской Республики Мурад Байкаев удостоился звания заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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