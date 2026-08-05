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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бубнов о Дзюбе в Медиалиге: «Туда он не пойдет. Для чего? Может к нам в студию прийти. Мы с ним посмеемся»

Александр Бубнов оценил перспективы Артема Дзюбы перейти в «Спартак» или в один из клубов WINLINE Медиалиги.

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