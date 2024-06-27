Арестован генерал, возглавлявший неудачный госпереворот в Боливии

В Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал "восстановить демократию" и освободить политзаключенных.
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