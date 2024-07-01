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Veronika.Avgurova

92 подписчика

Гороскоп на 01.07.2024. Предупреждения и обещания звезд для всех знаков зодиака.

Гороскоп на 01.07.2024. Предупреждения и обещания звезд для всех знаков зодиака.

Овенам нередко приходится подавлять свое стремление к лидерству, и этот день не станет исключением. Звезды рекомендуют воздерживаться от излишней властности, полагаясь на мудрость и решимость в общении с коллегами и близкими.

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