Гороскоп на 01.07.2024. Предупреждения и обещания звезд для всех знаков зодиака.

Овенам нередко приходится подавлять свое стремление к лидерству, и этот день не станет исключением. Звезды рекомендуют воздерживаться от излишней властности, полагаясь на мудрость и решимость в общении с коллегами и близкими.
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