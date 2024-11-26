Россиян предупредили, кому вредно пить кофе

Кофе в большом количестве может стать причиной тревожности и сердечно-сосудистых заболеваний Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности кофеина, который содержится в напитке: он может увеличить выработку желудочного сока, что усугубит симптомы гастрита или язвы желудка.
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