Алаудинов: 60 бойцов ВСУ сбежали в Курской области от ВС России

Змначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о побеге нескольких десятков украинских военных от российских сил в Курской области.
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