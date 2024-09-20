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Алаудинов: 60 бойцов ВСУ сбежали в Курской области от ВС России

Алаудинов: 60 бойцов ВСУ сбежали в Курской области от ВС России

Змначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о побеге нескольких десятков украинских военных от российских сил в Курской области.

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