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Визит Салливана в Киев — дымовая завеса для затягивания войны на Украине

Визит Салливана в Киев — дымовая завеса для затягивания войны на Украине

Визит советника по национальной безопасности США Джейка Салливана на Украину, где он встречался с чиновниками и президентом Зеленским, вызвал много вопросов и ещё больше предположений на тему: а зачем, собственно, он туда (в Киев) ездил? Дело в том, что организаторы и участники этого мероприятия "путаются в показаниях": С одной стороны, Белый дом утверждает, что целью поездки было "подчеркнуть неизменную поддержку Соединённых Штатов Украины и её народа”, что Салливан заверил украинские власти (паникующие из-за того, что республиканцы в США перекроют финансовый кран) в "продолжении предоставления экономической и гуманитарной помощи, и поиск способов" наказать Россию "за агрессию".

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