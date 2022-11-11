Визит Салливана в Киев — дымовая завеса для затягивания войны на Украине

Визит советника по национальной безопасности США Джейка Салливана на Украину, где он встречался с чиновниками и президентом Зеленским, вызвал много вопросов и ещё больше предположений на тему: а зачем, собственно, он туда (в Киев) ездил? Дело в том, что организаторы и участники этого мероприятия "путаются в показаниях": С одной стороны, Белый дом утверждает, что целью поездки было "подчеркнуть неизменную поддержку Соединённых Штатов Украины и её народа”, что Салливан заверил украинские власти (паникующие из-за того, что республиканцы в США перекроют финансовый кран) в "продолжении предоставления экономической и гуманитарной помощи, и поиск способов" наказать Россию "за агрессию".