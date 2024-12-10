Winline раздал 360 миллионов фрибетов в ноябре

В Winline рассказали об итогах программы лояльности за ноябрь. «Любой игрок ежедневно может получать дополнительно от 200 до 5 000 рублей фрибетом в зависимости от своей активности: ежедневный фрибет растет вместе с суммой ставок, которую делает игрок.