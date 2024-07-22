Армия России готовится к новому «контрнаступу» ВСУ – Стариков  

Российская армия давит по всем направлениям, и украинский фронт может посыпаться. Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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