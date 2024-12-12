Матовая или блестящая: специалисты разрешили давний спор о фольге

Фольгу можно использовать в духовке и на гриле.Несмотря на то, что алюминиевая фольга является незаменимым помощником на кухне, у многих всё ещё возникают вопросы относительно того, как правильно и безопасно её использовать.
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