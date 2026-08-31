The Times: ФИФА заплатит более 3 миллионов долларов для улучшения имиджа Инфантино и организации

Международная федерация футбола (ФИФА) заключила контракт с лондонским маркетинговым агентством Ten Toes Media на сумму около 3,1 миллиона долларов с целью улучшения имиджа организации и ее президента Джанни Инфантино, сообщает The Times.
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