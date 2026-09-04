Российские математики научили нейросети общаться без слов — через «телепатию» весов

Стартап Mostik создал мост между моделями GLM и Qwen: большая модель делится интеллектом с маленькой без генерации текста — это в 20 раз дешевле Российские математики из стартапа Mostik разработали метод, позволяющий моделям искусственного интеллекта обмениваться информацией напрямую через значения весов — без генерации текста.