Российские математики научили нейросети общаться без слов — через «телепатию» весов

Стартап Mostik создал мост между моделями GLM и Qwen: большая модель делится интеллектом с маленькой без генерации текста — это в 20 раз дешевле Российские математики из стартапа Mostik разработали метод, позволяющий моделям искусственного интеллекта обмениваться информацией напрямую через значения весов — без генерации текста.
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