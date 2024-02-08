В Киеве недовольны отставкой Залужного: «Украинцы молчать не будут»

КИЕВ, 8 февраля, ФедералПресс. Украинское общество не будет молчать после решения Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
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