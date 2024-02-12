РИА Новости/Сергей Гунеев Германия поддерживает режим Владимира Зеленского на Украине, потому что у власти в этой стране находятся потомки нацистов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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