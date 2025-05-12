Опустошенная Казань и прощание с игроками: главное о последнем дерби «Зенитов»

Накануне в матче за третье место Кубка России снова сошлись казанский и питерский «Зениты». Алексей Вербов победил Владимира Алекно уже в восьмой дуэли ученика и учителя в этом сезоне - Казань нашла в себе силы собраться на последний бой после вылета в полуфинале.