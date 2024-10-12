ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня крайне интересная и важная тема.
За границей живёт 30 млн русских. Сколько Путин вернул домой за время своего правления. Показываем
Комментарии
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Ольга Кожемякина
За бортом остался тот, кто не хотел возвращаться. Они давно не русские. Хотели бы вернулись. И не надо говорить, что кто-то их не пускает.
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55 мин.
Алексей Горшков
Очень подходит эта статья под мой комментарий от 2 октября 2024 года, посвящённой статье,рассказывающей об одном Указе нашего Президента - чтобы было о чём была статья - цитата из неё: "Указ, подписанный президентом 19 августа, фактически и юридически открывает двери в Россию иностранным гражданам, которые не принимают, как сказано в документе, «деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Вот мой комментарий к ней: "А по-моему это - МАНИЛОВЩИНА !!! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - своих, не только русских этнически, а СОВЕТСКИХ по менталитету (например - "русских немцев" , я уже не говорю о прибалтийских русскоязычных) надо возвращать; ВО ВТОРУЮ - избавляться от полуграмотных "незаменимых специалистов", начинающих уже диктовать свои правила на российской территории; А УЖ В ПОСЛЕДНЮЮ - предаваться мечтаниям, типа: "Как бы было прелестно, если бы к нам готовые высококлассные работники приехали"! Никто не обращал внимания, что где-то на среднем уровне российской власти УМЫШЛЕННО тормозятся попытки наших заграничных соотечественников получить российское гражданство, В ТО ВРЕМЯ КАК оно чуть ли не автоматически раздаётся полуграмотным "незаменимым специалистам" из бывших советских азиатских республик и их домочадцам? По-моему - ВЫГОДНЕЙШИЙ БИЗНЕС для наших "богатеньких буратинок" - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных, и с другой стороны, как нас уверяют: "Нехватка рабочих рук"! Нас "лечат" сказками, будто "местные (что уж говорить о соотечественниках из-за границы) на низкооплачиваемую работу не пойдут"! Я вижу здесь просто ЛОББИЗМ наших "нащяльника-ма": труд мигрантов - РАБСКИЙ, им ВЫГОДНЫЙ, а НАСТОЯЩИМ гражданам России ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО !!! А денег от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных мигрантов у них хватает - в том числе и на "откаты" нерадивым представителям госвласти, и на лоббизм,короче: "Кто девушку ужинает - тот её и танцует"! Если вдуматься, подлежат осуждению - не рядовые "Равшаны" и "Джамшуты", а их ЗЕМЛЯЧЕСТВА, по-моему - типичные ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППИРОВКИ !!! Насколько я понимаю - ИМЕННО ОНИ находятся в преступной цепочке: наниматель РАБСКОГО МИГРАНТСКОГО ТРУДА ("нащяльника-ма") - купленное им ЗЕМЛЯЧЕСТВО - купленный ими обоими (а в конечном счёте тем же "нащяльника-ма", купившим землячество) - продажный представитель государственной власти! Если уж объективные обстоятельства приводят к различию интересов нанимающих по дешёвке мигрантов "нащяльника-ма" и государства - надо как-то государству сделать так, чтобы было ВЫГОДНО нанимать не полуграмотных "Джамшутов", а грамотных соотечественников! Тупо административно ("запрещать" и "не пущать") - малопродуктивно - всегда найдутся лазейки,только преступность поднимется! А если ВЫРАБОТАТЬ ЗАКОНЫ,по которым "буржуинам" это будет выгодно - другое дело! Таким образом ЗЕМЛЯЧЕСТВА лишатся денег "буржуинов" - станут просто экономически НЕ НУЖНЫ - и САМИ СОЙДУТ НА НЕТ !!!
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21 мин.
Владимир Елкин
Алексей, Вы полностью правы! Начинать чистку надо с чиновничьей рати и оборотней МВД! Неплохо бы и в Думу набрать не шелупонь из скоморохов и спортсменов, умеющих только вертеться на показах, а грамотных юристов, экономистов и реально работающих производственников! Но....это только мечты!
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7 мин.
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