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Посол Антонов покинул США с грозным предупреждением Америке

Посол Антонов покинул США с грозным предупреждением Америке

Посол России в США Анатолий Антонов семь лет трудился на этом посту. Вчера указом президента Владимира Путина он был освобожден от работы.

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