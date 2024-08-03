Укус клеща стал причиной смерти трех россиян

В Новосибирской области случилось целых три летальных исхода после укуса клеща. В одном случае, пациент заболел энцефалитом, а в двух других причиной смерти послужил клещевой риккетсиоз, что крайне удивило врачей — подобного не происходило около 30-ти лет.