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Укус клеща стал причиной смерти трех россиян

Укус клеща стал причиной смерти трех россиян

В Новосибирской области случилось целых три летальных исхода после укуса клеща. В одном случае, пациент заболел энцефалитом, а в двух других причиной смерти послужил клещевой риккетсиоз, что крайне удивило врачей — подобного не происходило около 30-ти лет.

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