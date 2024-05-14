В Омской области мужчины устроили самосуд над насильником и убийцей маленькой девочки. Они до смерти забили своего земляка, который недавно вернулся из колонии.
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В Омской области мужчины устроили самосуд над насильником и убийцей маленькой девочки. Они до смерти забили своего земляка, который недавно вернулся из колонии.