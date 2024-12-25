25 декабря католики отмечают Рождество

Католики многих стран мира отмечают Рождество в среду. По случаю католического Рождества папа римский Франциск выступит с обращением "К городу и к миру" (Urbi et orbi) с балкона базилики Святого Петра в Ватикане в 12:00 по местному времени (14:00 мск).