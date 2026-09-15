Хакеры начали маскировать атаки под запросы нейросетей

Российские компании столкнулись с новой схемой кибератак. Как пишет РБК, злоумышленники маскируют вредоносные запросы под обращения популярных нейросетей, чтобы серверы принимали их за обычный трафик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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