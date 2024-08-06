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Районная неделя

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В штабе общественной поддержки «Единой России» на выборах в МГД обсудили развитие транспорта в Москве

В штабе общественной поддержки «Единой России» на выборах в МГД обсудили развитие транспорта в Москве

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте «ПОЛИТМОСКВЫ» можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО.

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