Учитель географии Елена Плеханова из Жуковского победила во Всероссийском турнире по легкой атлетике

Учитель географии из Жуковского выиграла Открытое первенство России по легкой атлетике. Елена Плеханова— двукратная рекордсменка страны по спортивной ходьбе завоевала «золото» на дистанции три тысячи метров среди спортсменов в возрастной категории 45 лет и старше.