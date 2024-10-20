Внимание! Временное ограничение движения

Внимание! Временное ограничение движенияВ связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 17:00 часов 21 октября 2024 года будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Маяковского (от улицы Толстого до улицы Пушкина).
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