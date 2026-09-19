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Карл тренируется в стрельбе у Эммета, серия 8

Карл тренируется в стрельбе у Эммета, серия 8

— Стрелять ты, братишка, стреляешь неважно, — сказал Свит, наблюдая, как Карл в третий раз подряд промахивается мимо пустой консервной банки, поставленной на забор заднего двора.

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