Карл тренируется в стрельбе у Эммета, серия 8

— Стрелять ты, братишка, стреляешь неважно, — сказал Свит, наблюдая, как Карл в третий раз подряд промахивается мимо пустой консервной банки, поставленной на забор заднего двора.
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