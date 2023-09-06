"Уничтожит Лондон за 6 минут": Британцев окутала истерика, увидев, как Путин заряжает "Сармат"

Всё будет правильно. В противостоянии с коллективным Западом Победа будет за нами!

S

Sobering

Олигархи не правят в России. Вот кланово-корпоративные группировки есть. Но на всех них США положили большой, т.к. с их помощью Путина не получается скинуть. А вот на власовцев в МО, Генералитете и на ура-патриастов США надеются.