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"Уничтожит Лондон за 6 минут": Британцев окутала истерика, увидев, как Путин заряжает "Сармат"

"Уничтожит Лондон за 6 минут": Британцев окутала истерика, увидев, как Путин заряжает "Сармат"

А тем временем Лондон как бы слегка в ужасе от того, что Россия развернула-таки систему «Сармат», и т.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Да ладно отрубим.
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1 час.
vnesterov1960 Нестеров
Всё будет правильно. В противостоянии с коллективным Западом Победа будет за нами!
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1 час.
S
Sobering
Олигархи не правят в России. Вот кланово-корпоративные группировки есть. Но на всех них США положили большой, т.к. с их помощью Путина не получается скинуть. А вот на власовцев в МО, Генералитете и на ура-патриастов США надеются.
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20 мин.

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