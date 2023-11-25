Верховная зРада проголосовала в первом чтении законопроект о статусе английского языка в Украине. Если документ будет принят окончательно, то языком Шекспира, Бидона и Борюси Джонсона обязаны будут владеть ряд категорий чиновников, работников экстренных служб и силовиков.