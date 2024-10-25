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Крымское информационное агентство

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В Крыму вводят запрет на рыбалку вблизи Ялты и Феодосии

В Крыму вводят запрет на рыбалку вблизи Ялты и Феодосии

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, с 1 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года на некоторых участках акватории Черного моря у берегов Ялты и Феодосии будет действовать запрет на рыбную ловлю.

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