В Крыму вводят запрет на рыбалку вблизи Ялты и Феодосии

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, с 1 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года на некоторых участках акватории Черного моря у берегов Ялты и Феодосии будет действовать запрет на рыбную ловлю.