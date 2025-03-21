На митинг в поддержку мэра Стамбула собрались 300 тыс человек

На митинг в Стамбуле в поддержку мэра города Экрема Имамоглу собрались 300 тысяч человек, заявил лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель 21 марта, выступая на акции перед журналистами.
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