На митинг в поддержку мэра Стамбула собрались 300 тыс человек

На митинг в Стамбуле в поддержку мэра города Экрема Имамоглу собрались 300 тысяч человек, заявил лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель 21 марта, выступая на акции перед журналистами.