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На руинах Страны Советов

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Айшвария Рай, Стив Мартин и Розовая пантера

Айшвария Рай, Стив Мартин и Розовая пантера

Айшвария Рай и Стив Мартин в фотосессии для фильма «Розовая пантера 2» (2009).   В фильме «Розовая пантера 2» Стив Мартин вновь исполнил роль неуклюжего инспектора Жака Клюзо, а Айшвария Рай сыграла писательницу Соню Саландрес, эксперта по похитителю ценностей «Торнадо».

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