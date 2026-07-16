Айшвария Рай, Стив Мартин и Розовая пантера

Айшвария Рай и Стив Мартин в фотосессии для фильма «Розовая пантера 2» (2009). В фильме «Розовая пантера 2» Стив Мартин вновь исполнил роль неуклюжего инспектора Жака Клюзо, а Айшвария Рай сыграла писательницу Соню Саландрес, эксперта по похитителю ценностей «Торнадо».
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