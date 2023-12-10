«Лейкерс» обыграли «Индиану» в финале первого в истории внутрисезонного турнира в НБА

41 очко Энтони Дэвиса помогло «Лос-Анджелес Лейкерс» завоевать первый в сезоне трофей. Ранним утром 10 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился финальный матч внутрисезонного турнира НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречались с «Индианой Пэйсерз».
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