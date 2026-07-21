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Лебеф о поражении Англии от Аргентины: «Тухель ошибся так же, как в матче «Баварии» с «Реалом». Но я и не думал, что немец способен тренировать Англию – надо понимать культуру, родиться там»

Франк Лебеф считает, что у Томаса Тухеля не было шансов преуспеть во главе сборной Англии из-за национальности.

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