В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД

Депутаты ЛДПР в Государственной думе во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым представили на обсуждение нижней палаты парламента проект закона, который предусматривает оповещение водителя о нарушении правил дорожного движения с помощью красного сигнала немедленно после фиксации нарушения.
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