В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД

Депутаты ЛДПР в Государственной думе во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым представили на обсуждение нижней палаты парламента проект закона, который предусматривает оповещение водителя о нарушении правил дорожного движения с помощью красного сигнала немедленно после фиксации нарушения.