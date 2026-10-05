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Царьград

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В Перми подростка судят за ложные минирования школ и суда

В Перми подростка судят за ложные минирования школ и суда

С 20 января по 11 марта 2025 года подросток отправлял в школы Перми и краевой суд письма о готовящихся взрывах, требуя за отказ от угроз от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, а после задержания полностью возместил ущерб.

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