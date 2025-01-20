Массовому лжеминированию подверглась Новосибирская область

На оперативном совещании в правительстве региона замглавы ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин сообщил о массовом минировании зданий и торговых центров в Новосибирской области на неделе с 13 по 19 января.
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